Burger Innenstadt verwandelt sich in Kinderparadies

Kinderparty in Burg

Die Sonne strahlt auf den Magdalenenplatz, Kindergelächter schallt durch die Straßen der Innenstadt. Unter fröhlicher Musik füllt sich die Kinderparty mit lächelnden Gesichtern. Am Dienstag, 3. Juni, verwandelte sich die Innenstadt zum Abenteurspielplatz. Lust auf eine Abkühlung? Dann ab zum Eisstand neben der Hüpfburg. Oder soll es mehr Action sein? Für spaßige Aktivitäten ist gesorgt!

Auch mit dabei: Die Beamten der Polizei Jerichower Land und das Deutsche Rote Kreuz, inklusive Rettungswagen zum Angucken. Außerdem können die Kinder Blutdruck messen, und bei der Wasserwacht an der Reanimationspuppe selber Hand anlegen. Foto: Melvin Thum

Nachdem letztes Jahr die Verantstaltung aufgrund finanzieller Engpässe abgesagt werden musste, stand die „Kinderparty“ dieses Jahr in der Burger Innenstadt. Unter anderem dabei waren die Jugendfeuerwehr, das Landesjugendwerk der AWO mit Jugendklub am Schlachthof sowie das Soziokulturelle Zentrum. Neben der allseits beliebten Hüpfburg konnten die Kleinen beim „Neugierexpress“ an spielerischen Stationen experimentieren und entdecken.

Der Neugierexpress ist eines der Highlights der Kinderpaty. Foto: Melvin Thum

Eine Modelleisenbahn, die mit einem Fahhrad angetrieben wird, das Geschicklichkeitsspiel „Heißer Draht“, oder eine Wasserpumpe, bei der man selber ran muss – Das sind nur einige der vielen spielerischen Aktivitäten zum Entdecken und Lernen, die der Neugierexpress bietet. Die Stationen bringen den Kindern obendrauf auch Konzepte aus den Bereichen, Mathe oder Physik näher.

Eine Entdecker-Station beim Neugierexpress, an der der sechsjährige Muni konzentriert die Stromleitfähigkeit von diversen Metallen und Wasser testet. Foto: Melvin Thum

Ob Entdeckerstationen, Hüpfburg oder Papierschöpfen - überall können sich die Kinder nach Herzenslust austoben. Es ist „sehr lobenswert, dass die Stadt so ein Event auf die Beine gestellt hat“, freut sich eine Passantin mit ihrem Enkelkind.

Kostenlose Stärkung: Auch der Modeexpress ist mit einem eigenem Stand vor Ort. Krysta (links) und Gitti (rechts) sind mit vollem Einsatz dabei! Foto: Melvin Thum

Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt: Der Mitarbeiter des Modeexpress verteilten am Stand vor ihrem Geschäft kostenlose Waffeln an Groß und Klein. Frisch gebacken und super lecker: Genau die richtige Stärkung an diesem Tag voller Erlebnisse.

Die Polizei Burg ist mit von der Partie. Foto: Melvin Thum

Am Zufallsrad der Polizei können die Kinder ihr Wissen zu Verkehrsschildern unter Beweis stellen. Dank dem „Show-Car“ lässt sich auch ein Blick in einen waschechten Polizeiwagen werfen – oder man setzt sich direkt mal auf den Fahrersitz und spielt selbst Polizist im Einsatz - Eingebauter Polizeifunk inklusive.

Gleich nebenan: Im Burg Theater werden junge Energiesparer aus Kitas, Horte und Grundschulen ausgezeichnet. Foto: Melvin Thum

Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, konnten Stadt und Campusbüro das Fest für die Kleinen auf die Beine stellen. Die finanzielle Lage der Stadt sei zwar weiterhin angespannt, aber die Intention die Kinderparty auch im nächsten Jahr wieder zu verantalten, sei definitiv da, so die Organisatorin Kirstin Backhaus.