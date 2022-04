Burger Rolandfest: Stadt geht mit neuem Konzept in die Zukunft

Das Rolandfest 2021 im Burger Goethepark hat alle Erwartungen übertroffen. Allerdings: Können die hohen Ansprüche in jedem Jahr erfüllt und so Tausende von Besuchern aus Sachsen-Anhalt angelockt werden? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert jetzt ein Zukunftskonzept.

Burg - Kaum ein kultureller Höhepunkt wird so gut in Erinnerung bleiben wie das Rolandfest 2021. Mit mehr als 9000 Gästen aus dem gesamten Bundesland konnten die Akteure einen Besucherrekord verzeichnen, den es so noch nicht gab. Dazu beigetragen hat auch ein Programm, das historische Einlagen mit vielfältige Unterhaltung und Kunst verknüpft hatte. Und die Resonanz war sowohl bei den Burgern als auch Auswärtigen fast ausnahmslos positiv.