Burger Rossmann-Filiale nach Umbaupause wieder am Start

Knapp eine Woche hat es gedauert, nun hat die Burger Rossmann-Filiale nach einem Umbau wieder geöffnet. Und es gibt eine neue Firma in den Regalen.

Burg - Fast eine Woche wurde umgebaut, hat die Rossmann-Filiale in der Burger Innenstadt am Markt wieder ihre Pforten geöffnet. Und auf die Kunden warten einige Neuerungen.

Dazu gehört beispielsweise die Erweiterung der Kosmetik und des Bio-Sortiments. „Auch Alnatura- Produkte werden künftig verfügbar sein“, kündigte Unternehmenssprecherin Tracy Wiafe an. Ob der Umbau in Zusammenhang mit der Eröffnung einer dm-Filiale an der Burger Fruchtstraße im September steht, ließ sie unbeantwortet, bat um Verständnis, dass nicht alle Fragen beantwortet werden könnten.

Streit um Markenrechte

Zumindest wird es in dem Drogeriemarkt in Burgs Norden keine Alnatura-Produkte geben. Die sind bei der Kette nämlich vor einigen Jahren aus den Regalen geflogen. Ursprünglich hatte der Drogeriekonzern aus Karlsruhe die Biomarke in den 80er Jahren sogar mitentwickelt. Bis 2015 wurden etwa 600 verschiedene Alnatura-Produkte bei dm vertrieben.

In jenem Jahr nahm die Drogeriekette ihre Eigenmarke „dm Bio“ ins Sortiment auf und der große Streit begann. Da half auch nicht, dass dm-Gründer Götz Werner mit der Schwester von Biohändler Götz Rehn verheiratet war. Ende 2015 wurden bereits über 200 Produkte aus dem Sortiment genommen.

Daraufhin verlangte Alnatura die alleinigen Markenrechte. Auf der anderen Seite wollte dm verhindern, dass diese Produkte woanders vertrieben werden. Der Rechtsstreit zwischen dm und Alnatura dauerte einige Jahre und wurde 2019 vorerst beigelegt. Der Drogeriemarkt aus Karlsruhe und sein Partner klagten sich durch mehrere Instanzen. Die Nachzahlung in Höhe von zwei Millionen Euro, die dm unter anderem von Alnatura verlangte, wurde vom Gericht nicht genehmigt. Der Streit um Markenrechte und Geld hatte der Partnerschaft ein Ende gesetzt. Alnatura vertreibt seine Bioprodukte inzwischen bei anderen Drogerieketten wie eben Rossmann. Ob das zu einem Standortvorteil wird, muss sich zeigen.

Neue Selbstbedienungskasse

Bezahlt werden können die Alnatura-Produkte bei Rossmann in Burg wie alle anderen Artikel ab sofort nicht nur an den regulären Kassen, sondern auch an einer Selbstbedienungskasse.

Während es Rossmann in Burg und Genthin gibt, ist die neue dm-Filiale in der Kreisstadt die bislang einzige der Kette im Jerichower Land. Sie soll am Donnerstag, 8. September, an der Fruchtstraße eröffnen. Auf dem Gelände gibt es bereits einen Rewe-Supermarkt und eine Tedi-Filiale.