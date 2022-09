Sammelboxen werden aufgestellt Bürger sollen in Möckern mit der Laubentsorgung nicht alleine gelassen werden

Alle Jahre wieder im Herbst fordern die Bürger in der Einheitsgemeinde eine kommunale Lösung für die Laubentsorgung. Die Stadtverwaltung von Möckern will dem Laub in diesem Jahr den Kampf ansagen, sagt Stadtchefin Doreen Krüger.