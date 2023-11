Der BBC 08 ist mit einer Forderung in fünfstelliger Höhe belastet. Eine Spendenaktion soll den traditionsreichen Verein retten.

Der BBC will die Halle an den Landkreis verkaufen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Es soll ein Basketballfest werden, wenn die Burger Basketballer am kommenden Sonntag um 13 Uhr in der Halle am Flickschupark zum Bezirksligaduell gegen den 1. Magdeburger BC antreten. Doch es könnte das letzte Fest werden. Der Burger BC 08 (kurz BBC) steht vor dem Aus.