Am Freitag, 20. Februar, findet wieder das Burger Turmglühen statt. Im Interview mit der Volksstimme erklärt die Vorsitzende des Wasserturmvereins, Kerstin Auerbach, was das Besondere an der Veranstaltung ist.

Burger Wasserturm „glüht“ wieder: Mehr als Grillwurst und Punschtrinken

Der Burger Wasserturm kann in eindrucksvollen Farben leuchten - wie hier in Blau als Unterstützung für Unicef.

Burg - Im vergangenen Jahr musste das Burger Turmglühen wegen der Sicherheitsauflagen abgesagt werden. Am 20. Februar findet es wieder statt. Kerstin Auerbach, Vorsitzende des Wasserturmvereins, zählt auf, warum es sich lohnt, die Veranstaltung zu besuchen.