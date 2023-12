Burger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) hat am 15. Dezember mit dem Weihnachtsmann den Burger Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis Sonntag gibt es eine Menge zu erleben.

Burg - Freitagnachmittag hat Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) die Altstadtweihnacht in Burg am Weinberg eröffnet. Bis zum 17. Dezember geht der weihnachtlich Trubel mit einem vielfältigen Programm.

Der historische Weihnachtsmarkt hat einiges zu bieten, beispielsweise ein mittelalterliches Kinderkarussell, Rattenwerfen, Axtwurf, Kinderschminken, Mäuseroulette, Reliefmalerei und Schauhandwerk. Zum abwechslungsreichen Bühnenprogramm tragen unter anderem Flo, der Spielmann, mit frechen Liedern und unverschämten Späßen aus dem Mittelalter und Chris Lunatis mit magischen Liedern, handgemacht mit keltischer Harfe, Laute und Gitarre bei.

Der Weihnachtsmann ist auch unterwegs und verteilt Geschenke. Doch nicht nur dort ist etwas los. Der Benvivo-Turm eröffnet am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr eine Mitmach- und Weihnachtswerkstatt, in der Historischen Gerberei gibt es von 15 bis 21 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm und eine Kaffeestube. Zur selben Zeit lädt auch der Wasserturm zu Unterhaltsamem ein. Ein Mitsingkonzert wird in der Kirche Unser Lieben Frauen ab 16 Uhr geboten.