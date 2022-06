Zahnarztmangel und kein Nachwuchs. In Burg kann Christiane Schliephake jetzt in den Ruhestand gehen: Sie hat endlich eine Nachfolgerin für ihre Praxis gefunden.

Burg - So freundlich kann es in den Räumen von Christiane Schliephake am Burger Kreuzgang weitergehen, wenn die Zahnärztin in wenigen Tagen in den Ruhestand geht. Und das mit einem guten Gefühl, denn die Praxis muss nach 31 Jahren doch nicht geschlossen werden. „Alle Patienten werden weiter betreut. Das freut mich besonders, zumal man viele schon seit Jahren sehr gut kennt“, sagt die Zahnärztin, die vor Monaten noch die Hoffnung aufgegeben hatte, eine Nachfolge zu finden.