Hartmut Specht ist nicht nur Bürgermeister von Vehlitz, in seiner Freizeit kümmert er sich um alte Landmaschinen. Wie er damit ein Stück Geschichte am Leben erhält.

Gommern/Vehlitz - In einer Zeit, in der vieles digital, schnell und scheinbar grenzenlos funktioniert, geht Hartmut Specht bewusst einen anderen Weg: zurück in die Vergangenheit – mit Ölkanne, Schraubenschlüssel und viel Idealismus. In Vehlitz hat der Ortsbürgermeister bereits einen kleinen Schatz an alten Landmaschinen gesichert. Sie stammen von der lange brachliegenden Zeitzeugenausstellung hinter dem Meldeamt Gommern.