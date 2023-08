Bürgermeisterwahl in Biederitz: Tritt doch ein weiterer Kandidat an?

Biederitz - 7.271 Wahlberechtigte haben am Sonntag, 17. September 2023, die Möglichkeit darüber zu bestimmen, wer in den nächsten sieben Jahren an der Spitze der Biederitzer Verwaltung steht. Mit dem Amtsinhaber Kay Gericke (SPD) und CDU-Kandidatin Ina Möbius haben sich bislang zwei Bewerber öffentlich zu ihrer Kandidatur bekannt. Die Wahlplakate beziehungsweise Aufsteller der beiden befinden sich schon in den Biederitzer Straßen. Zieht bald ein dritter Kandidat nach? Es gibt Anzeichen.

Denn: Nach Auskunft des Wahlleiters Marco Gründel, Leiter des Hauptamtes, haben insgesamt drei Interessenten die Unterlagen zur Bürgermeisterwahl abgerufen. Ein Bewerber hat bislang seine Kandidatur eingereicht. Die Möglichkeit dazu besteht noch bis Montag, 21. August 2023, um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 24. August 2023, tagt der Wahlausschuss, der über die Zulässigkeit der eingereichten Bewerbungen entscheidet. Die Namen der Kandidaten werden daraufhin im Amtsblatt des Jerichower Landes veröffentlicht. Danach können die Wahlzettel gedruckt werden.

Die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Biederitz erfolgt am 17. September 2023. Symbolfoto: Michael Bahlo/dpa

Bis zum 27. August 2023 sollten alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungskarten im Briefkasten haben. Wer keine Karte erhält, aber seiner Auffassung nach wahlberechtigt sein sollte, meldet sich im Einwohnermeldeamt des Biederitzer Rathauses, damit der Sachverhalt geklärt werden kann.

Das Wählerverzeichnis wird Ende August 2023 auch öffentlich ausgelegt.

Briefwahlunterlagen werden Anfang September verschickt

Ab 4. September 2023 werden die Briefwahlunterlagen verschickt. Wer die Briefwahl nutzen möchte, kann die Unterlagen anfordern. Sie können natürlich schon früher abgeschickt werden, müssen aber am Wahltag bis 18 Uhr eingegangen sein. Im Rathaus gibt es eigens fünf Wahlhelfer zur Auszählung der Briefwahl.

Würde jemand am Sonntagnachmittag seine Briefwahlunterlagen in einem Wahllokal abgeben, würden die Unterlagen ins Biederitzer Rathaus gebracht werden, weil sie dort zentral ausgezählt werden.

Insgesamt öffnet am 17. September 2023 in jeder Ortschaft ein Wahllokal von 8 bis 18 Uhr. Es haben sich bereits genügend Wahlhelfer aus der Bevölkerung und der Verwaltung gemeldet, so dass keine Helfer mehr benötigt werden.

Über 7000 Bewohner sind in der Einheitsgemeinde Biederitz wahlberechtigt. Foto: Henning Paul

Noch im Laufe des Abends wird am Wahltag mit einem Ergebnis zu rechnen sein. Gewonnen hat die Wahl derjenige Kandidat, der mindestens 50 Prozent plus eine Stimme erhalten hat. Kommt es zur Stichwahl, findet diese am Sonntag, 8. Oktober 2023, statt.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Biederitz lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 30 Prozent. Amtsinhaber Kay Gericke war vor sieben Jahren der einzige Bewerber gewesen.

Die neue Amtszeit beginnt am 12. Januar 2024.