Die Bürger der Gemeinde Biederitz wählen am 17. September ihren neuen Bürgermeister. Die Volksstimme hat bei allen Fraktionen nachgefragt. Gibt es weitere Bewerber?

Bürgermeisterwahl in Biederitz: Das sind die Kandidaten

Am 17. September 2023 wählt die Gemeinde Biederitz einen neuen hauptamtlichen Gemeindebürgermeister. Voraussichtlich gibt es nur zwei Kandidaten.

Biederitz - Nicht nur die Gemeinde Möser wählt einen neuen Bürgermeister. Bereits vor der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Möser, die am 15. Oktober stattfinden wird, wählen die Bürger der Gemeinde Biederitz am 17. September ihren neuen Bürgermeister. Bereits im Februar dieses Jahres gab der CDU-Kreisverband Jerichower Land bekannt, dass Ina Möbius (CDU) einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert und ins Rennen geschickt wird. Gibt es weitere Kandidaten aus den Reihen der Fraktionen?