Bürgermeisterwahl Möckern: Darum will Doreen Krüger aus Rosian an die Spitze

Am 20. März findet in der Einheitsgemeinde Möckern die Bürgermeisterwahl statt. Für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters haben sich drei Kandidaten beworben. Die Volksstimme stellt sie vor. Heute: Doreen Krüger aus Rosian.

Rosian - Doreen Krüger, Jahrgang 1979, wurde in Wittenberg geboren und ist in Roßlau aufgewachsen. Ihre Familie stammt aus Rosian, Deetz und Umgebung. Deshalb war sie schon als Kind viel in Rosian bei Tante Meta und Onkel Otto. Im Jahr 2008 zog sie hochschwanger mit Tochter Pauline und Ehemann dann nach Rosian. Die kleine Familie ließ sich bei den Schwiegereltern auf dem Gehöft Hamanns Mühle nieder. Die Mühle war bis etwa 1957/58 in Betrieb, erinnert sich Oma Margitta, geborene Hamann. Als die Familie in die LPG eintrat, wurde die Mühle geschlossen.