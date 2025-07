An der Ausfahrt Schafanger ist die Sicht auf die Luisenthaler Straße stark eingeschränkt - Büsche, Kurven und ein angrenzender Radweg machen das Abbiegen zur Herausforderung.

Spiegel für besseren Überblick: Riskante Ausfahrt in Prester soll sicherer gemacht werden

Bei Wohnsiedlung in Magdeburg

Ein Verkehrsspiegel wie hier in Magdeburg-Buckau könnte auch in Prester aufgestellt werden.

Magdeburg. - Wer vom Schafanger in die Luisenthaler Straße in Magdeburg abbiegen will, braucht gute Nerven – und einen langen Hals. Denn durch die Kurve und die Bebauung ist die Sicht auf den Verkehr oft stark eingeschränkt. Das könnte sich ändern.