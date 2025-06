Burg/Genthin - Die Gewerkschaft Verdi hat für den Freitag, 6. Juni, zum Streik im Öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Zu den aufgerufenen Betrieben gehören auch die Personennahverkehrsgesellschaft (PNV) Burg und die PNV Genthin, die für die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) unterwegs sind.

Die ersten Verhandlungen zum gekündigten Tarifvertrag sind ergebnislos verlaufen. Konkret fordern die in Verdi organisierten Beschäftigten eine Erhöhung ihrer Einkommen je nach Beschäftigungsdauer zwischen 8 und 14 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine zusätzliche monatliche Zahlung für Gewerkschaftsmitglieder in Höhe von 50 Euro. „Damit soll die Lohnlücke zu anderen Verkehrsbetrieben in Sachsen-Anhalt geschlossen werden, die teils deutlich höhere Löhne zahlen”, so Verhandlungsführer Paul Schmidt in einer Pressemitteilung.

Forderungen von Verdi und den Angeboten der Arbeitgeber gehen weit auseinander

Angeboten seien durch die Arbeitgeber laut Verdi hingegen lediglich Entgeltsteigerungen zwischen 2 Prozent und 2,3 Prozent – jeweils zum 1. Mai der Jahre 2025, 2026 und 2027 bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Eine Mitgliedervorteilsregelung lehnen die Arbeitgeber ab.

Der Warnstreik soll von Betriebsbeginn bis Betriebsende stattfinden. „Von diesen Streikmaßnahmen sind die Leistungen im Linienverkehr und somit auch die Schülerbeförderung auf allen NJL-Linien betroffen, welche durch die PNV Burg sowie PNV Genthin erbracht werden. Auf unserer Internetseite unter www.njl-burg.de. stellen wir für unsere Fahrgäste eine Übersicht der Fahrten zur Verfügung, welche trotz Streikmaßnahmen durchgeführt werden“, so NJL-Geschäftsführerin Daniela Kramper.

Ab Samstag, den 7.06.2025 wird mit Betriebsbeginn der Linienverkehr wieder in vollem Umfang aufgenommen., lässt die NJL wissen.

Am Freitag setzt die NJL vor allem auf Rufbusse. Welche Linien über diese Möglichkiet bedient werden können, kann auf njl-burg.de eingesehen werden.

Normalfahrten: Diese Busse fahren am Freitag regulär

739 101 05:00 Genthin, Busbahnhof Bstg.4 06:00 Genthin, Busbahnhof Bstg.4 Normalfahrt

745 101 05:20 Genthin, ZH Bstg.4 05:58 Burg, Busbahnhof Normalfahrt Linientaxi 8 Plätze

703 100 05:23 Magdeburgerforth, Ort 06:29 Burg, Busbahnhof Bstg.5 Normalfahrt

704 543 05:24 Burg, Busbahnhof Bstg.4 06:26 Magdeburg, S-Bhf. Neustadt Bstg. D Normalfahrt

746 101 05:25 Genthin, Busbahnhof Bstg.1 05:56 Parey, Post

741 100 05:27 Schlagenthin, Kuxwinkel 06:09 Genthin, Busbahnhof Bstg.1

704 503 05:37 Hohenwarthe, Sportplatz 06:26 Magdeburg, S-Bhf. Neustadt Bstg. D Normalfahrt

743 100 05:40 Hohenseeden, Dorf 06:26 Genthin, Busbahnhof Bstg.2 Normalfahrt

706 102 05:56 Parey, Post 06:33 Burg, Busbahnhof Bstg.2 Normalfahrt

745 100 05:58 Burg, Busbahnhof Bstg.5 06:40 Genthin, ZH Bstg.4 Normalfahrt

739 105 06:40 Kader-Schleuse 07:07 Genthin, ZH Bstg.5 Normalfahrt

705 108 06:52 Leitzkau, Markt 06:56 Ladeburg Normalfahrt

716 101 06:55 Burg, Busbahnhof Bstg.2 07:27 Burg, Brüderstr. Bstg.2

719 108 07:00 Lübars 07:13 Loburg, Markt Normalfahrt

706 105 07:10 Ferchland, Kirche 07:21 Jerichow, Schule Normalfahrt

745 108 09:02 Burg, Busbahnhof Bstg.5 09:42 Genthin, Busbahnhof Bstg.1 Normalfahrt

715 124 12:50 Loburg, Bahnhofstraße 13:22 Möckern, Bahnhofstraße Normalfahrt

712 120 13:15 Möckern, Kirchstraße 13:34 Stegelitz Normalfahrt

719 111 13:54 Loburg, Markt 14:00 Lübars Normalfahrt

719 117 14:53 Loburg, Markt 14:59 Lübars Normalfahrt

719 120 14:59 Lübars 15:03 Riesdorf Normalfahrt

707 109 15:37 Gommern, Busbahnhof Bstg.3 15:53 Dannigkow, Plattensee Normalfahrt

719 123 16:05 Möckern, Bahnhofstraße 17:01 Magdeburgerforth, Ort Normalfahrt

741 129 16:20 Genthin, Busbahnhof Bstg.4 17:05 Schlagenthin, Kuxwinkel Normalfahrt

739 121 16:20 Genthin, ZH Bstg.5 17:23 Genthin, Busbahnhof Bstg.4 Normalfahrt

704 537 16:30 Burg, A.-Bebel-Str./Gorkistr. 17:41 Magdeburg, S-Bhf. Neustadt Bstg. D Normalfahrt

743 127 16:35 Genthin, Busbahnhof Bstg.2 17:23 Hohenseeden, Dorf Normalfahrt

712 135 16:43 Burg, Busbahnhof Bstg.3 17:42 Gommern, Busbahnhof Bstg.2

746 125 17:15 Genthin, Busbahnhof Bstg.1 17:48 Parey, Post Normalfahrt

712 136 18:00 Gommern, Busbahnhof Bstg.2 18:52 Burg, Busbahnhof Bstg.3 Normalfahrt