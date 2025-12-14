Anwohner klagten, die EU meint es gut mit den Fischen - eine Einigung war nicht in Sicht. Doch nun scheint es eine glückliche Wendung zu geben. Ziel ist es, dass die Fische ungehindert schwimmen können.

Bypass vom Tisch: Möckerns Ehle bleibt wie sie ist, wird aber trotzdem fischfreundlich

Möckern - Seit Jahren wartet Europa darauf, dass in Möckern die Fische und andere Wasserlebewesen die Ehle endlich hoch und runter schwimmen können. Noch verhindert das ein 60 Zentimeter-Absatz im Bereich einer ehemaligen Mühle im Mühlenweg. Welche neuen Entwicklungen jetzt nicht nur Fische glücklicher machen sollten.