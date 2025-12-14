weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Artenschutz Bypass vom Tisch: Möckerns Ehle bleibt wie sie ist, wird aber trotzdem fischfreundlich

Anwohner klagten, die EU meint es gut mit den Fischen - eine Einigung war nicht in Sicht. Doch nun scheint es eine glückliche Wendung zu geben. Ziel ist es, dass die Fische ungehindert schwimmen können.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 14.12.2025, 11:50
Blick in den Mühlengraben der Ehle.
Blick in den Mühlengraben der Ehle. Foto: S. Zechendorf

Möckern - Seit Jahren wartet Europa darauf, dass in Möckern die Fische und andere Wasserlebewesen die Ehle endlich hoch und runter schwimmen können. Noch verhindert das ein 60 Zentimeter-Absatz im Bereich einer ehemaligen Mühle im Mühlenweg. Welche neuen Entwicklungen jetzt nicht nur Fische glücklicher machen sollten.