Sie wollen „der Natur etwas zurückgeben“. Deshalb päppeln zwei Neu-Packebuscher jetzt Igel auf. Aber sie haben noch mehr vor. Was, das verraten sie der Volksstimme.

Dieser Igel benötigt laut Waage noch etwas mehr Gewicht für den Winterschlaf.

Packebusch - Sie sehen putzig aus mit ihren braunen Knopfaugen und ihrem Stachelkleid. Doch ihr Anblick kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Igel es heutzutage nicht einfach haben. Der Mensch nimmt ihnen immer mehr Lebensraum. Es gibt allerdings Ausnahmen, nämlich Zweibeiner, die sich liebevoll um die kleinen Säugetiere kümmern. Auch Steve Dittrich (48) und Nadine Wipplinger (40) haben sich dieser Aufgabe verschrieben.