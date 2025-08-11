weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Dauercamping-Boom: Campingplatz am Plattensee mit langer Warteliste

Tourismus Trend in Dannigkow Dauercamping-Boom am Plattensee

Der Dannigkower Campingplatz nahe Gommern ist mit 165 Dauerplätzen komplett belegt. Nicht nur mit Rentnern, auch immer mehr junge Familien zieht es an den Plattensee. Ein Ehepaar erzählt, was den Reiz des Dauercampens ausmacht.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 12.08.2025, 08:34
Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld sind seit 28 Jahren Dauercamper auf dem Campingplatz am Plattensee in Dannigkow. Mit Freude berichten sie darüber, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Familien entscheiden, ebenfalls Dauercamper zu werden.
Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld sind seit 28 Jahren Dauercamper auf dem Campingplatz am Plattensee in Dannigkow. Mit Freude berichten sie darüber, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Familien entscheiden, ebenfalls Dauercamper zu werden. Foto: Thomas Schäfer

Dannigkow. - Der Campingplatz am Plattensee in Dannigkow erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom beim Dauercamping. Waren es zu DDR-Zeiten noch 54 Camper, die ihren Stellplatz dort ganzjährig nutzten, nahm die Nachfrage nach der Wende zusehends ab.