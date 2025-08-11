Tourismus Trend in Dannigkow Dauercamping-Boom am Plattensee
Der Dannigkower Campingplatz nahe Gommern ist mit 165 Dauerplätzen komplett belegt. Nicht nur mit Rentnern, auch immer mehr junge Familien zieht es an den Plattensee. Ein Ehepaar erzählt, was den Reiz des Dauercampens ausmacht.
Aktualisiert: 12.08.2025, 08:34
Dannigkow. - Der Campingplatz am Plattensee in Dannigkow erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom beim Dauercamping. Waren es zu DDR-Zeiten noch 54 Camper, die ihren Stellplatz dort ganzjährig nutzten, nahm die Nachfrage nach der Wende zusehends ab.