Kirschen sind teuer geworden. Bäckereien nehmen Produkte damit aus dem Sortiment. Welche Betriebe im Elb-Havel-Winkel bieten die Obstkuchen erstmal weiter anbieten.

Bei Bäckern im Kreis Stendal ist nicht mehr gut Kirschen essen

Bäckermeister Daniel Wittstock aus Havelberg will Kirschkuchen trotz drastisch gestiegener Preise für Kirschen im Sortiment behalten.

Havelberg - „Rote Kirschen ess’ ich gern, schwarze noch viel lieber.“ Dieser Vers aus dem Kinderlied stößt vielen sauer auf, sind doch die Früchte mittlerweile richtig teuer. Erste Bäckereien ziehen die Konsequenzen.