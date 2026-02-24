Früchte sechsmal so teuer Bei Bäckern im Kreis Stendal ist nicht mehr gut Kirschen essen
Kirschen sind teuer geworden. Bäckereien nehmen Produkte damit aus dem Sortiment. Welche Betriebe im Elb-Havel-Winkel bieten die Obstkuchen erstmal weiter anbieten.
Aktualisiert: 24.02.2026, 17:51
Havelberg - „Rote Kirschen ess’ ich gern, schwarze noch viel lieber.“ Dieser Vers aus dem Kinderlied stößt vielen sauer auf, sind doch die Früchte mittlerweile richtig teuer. Erste Bäckereien ziehen die Konsequenzen.