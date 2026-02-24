Nach Diskussionen um das Jahn-Gymnasium will der Altmarkkreis nun sämtliche Schulgebäude auf Mängel abklopfen.

Der Zustand des Jahn-Gymnasium Salzwedel ist schlecht, jetzt soll eine umfassende Prüfung aller Mängel erfolgen.

Salzwedel/Altmarkkreis. - Wo tropft es, wo hakt es, was muss ganz dringend repariert werden, was kann noch warten? Der Kreistag brachte am Montagabend eine umfassende Prüfung der baulichen Mängel aller Schulen in der Trägerschaft des Altmarkkreises auf den Weg. Genutzt werden sollen die schon vorhandenen Aufstellungen, die aktualisiert und gegebenenfalls ergänzt werden. Eine Priorisierung soll bereits erfolgen, die Liste dann dem Kreistag vorgelegt werden. Und das Ganze extrem zeitnah, nämlich spätestens zum 30. Juni.