Seit dem 1. Juni verbietet die Deutsche Bahn das Kiffen an Bahnhöfen, Verstöße werden geahndet. Doch nicht jeder teilt die Ansichten der Bahn.

Cannabis-Verbot an Bahnhöfen: Hat Burg ein Kiffer-Problem?

Der Konsum von Cannabis ist an Bahnhöfen verboten. Darauf weisen Plakate wie hier in Magdeburg hin.

Burg/Genthin - Seit dem 1. April ist Cannabis in Deutschland teilweise legal. Konsum und Anbau sind dabei stark eingeschränkt, zudem sind einige Lager bereits zurückgerudert. Viele Gastronomen verbieten den Konsum von Cannabis in und um ihre Gaststätten und auch auf einigen großen Volksfesten ist das Kiffen verboten. Am vergangenen Samstag, 1. Juni, hat sich die Deutsche Bahn (DB) dem angeschlossen und das Rauchen von Cannabis auf Bahnhöfen offiziell verboten.