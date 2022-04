Chef reicht Staffelstab weiter

Bei der Wohnungsbaugesellschaft Möckern (WBG) beginnt das neue Jahr 2022 mit einem Geschäftsführerwechsel. Der bisherige Wobau-Chef Gerald Köhler begibt sich in Rente. Wer sein Nachfolger sein wird.

Möckern/Loburg - Viel Lob und Dank erhielt der scheidende Wobau-Chef Gerald Köhler von Stadtbürgermeister und somit auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden Frank von Holly: „Gerald Köhler war in all den Jahren wie ein Kapitän, der es in Verantwortung um Schiff und Mannschaft geschafft hat, trotz schwieriger Umstände ohne Zuschüsse der Gemeinde die Wobau Loburg durch schwieriges Fahrwasser zu bringen.“