Citizenship: Berliner Künstler wollen mit Dach über Trogbrücke in Hohenwarthe schippern

Eine ganz und gar nicht alltägliche Aktion wird am kommenden Montag in Hohenwarthe zu erleben sein. Ein Dach, das zum Boot wurde, spielt dabei die zentrale Rolle.

Das Citizenship des Zentrums für Kunst und Urbanistik in Berlin macht am Montag in Hohenwarthe Station.

Hohenwarthe - Schon seit Februar dieses Jahres steht Hohenwarthes Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) mit Künstlern des Zentrums für Kunst und Urbanistik in Berlin in engem Kontakt. Gemeinsam ist ein Event vorbereitet worden, das am Montag, 13. Juni, die Hohenwarther und ihre Gäste an Doppelsparschleuse und Trogbrücke begeistern soll. Die Besucher sollen dabei ausdrücklich Teil der ungewöhnlichen Aktion sein.