Clowns fischen in den Ferien in Lochow

Möckern-Lochow. - Clownfische und Theater an der Angel – so etwas kennt man aus dem Kino und von Magdeburgs Elb-Kultur. Künftig könnte es aber auch an den Fischteichen von Lochow regelmäßig zu Begegnungen zwischen Theater-, Zirkuskunst und Karpfen kommen. So jedenfalls die Vorstellung von Dorothea Lübbe. Sie ist Kulturvermittlerin und promovierte Kulturwissenschaftlerin am Theater Magdeburg und im Familienbetrieb der Teichwirtschaft Lübbe in Möckern-Lochow aufgewachsen.