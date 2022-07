Cosplay Charity Run: Mann aus Jerichower Land lässt Freizeitläufer in Magdeburg zu Superhelden werden

Magdeburg - „Ich bin überwältigt, dass es so viele Läufer geworden sind, die sich eingefunden haben“, ringt Christian Schlotfeldt beim Blick in die Runde nach Worten. Neben Comic-Helden wie Superman, Spiderman, Captain America (in doppelter Ausgabe) sowie Black Panther, Flash und Batman haben sich am 10. Juli 2022 auch das Krümelmonster, Clowns, ein Baywatch-Rettungsschwimmer und diverse Einhörner im Magdeburger Stadtpark eingefunden, um gemeinsam eine Laufrunde zu starten. Der sogenannte Kommando Frischfrikadelle Cosplay Charity Run - #kffccr 2.0 - macht es möglich.