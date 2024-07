Burg. - „Ring of Fire“ oder „Walk the Line“ – Titel, die gleich die unverwechselbare Stimme von Johnny Cash erklingen lassen. Die ist zwar 2003 für immer verstummt, aber seine Musik lebt weiter. So auch am 19. Juli beim Konzert von Mr. Mosquito & the Cashless am Weinberg.

Seit 2014 werden Johnny Cash & Co. durch die Jungs um Norman Mücke auf der Bühne wieder zum Leben erweckt. Neben Country-, Rock- und Bluesklassikern intoniert die Band auch aktuelle Songs von AnnenMayKantereit und anderen. Nach dem Konzert lädt DJane Halinka bei chilligen Beats noch zum Verweilen auf dem Weinberg ein.

Karten im Vorverkauf

Freitagabend ist im Sommer stets die Zeit für Freunde, Essen, Trinken, Spiele und Livemusik am Weinberg. Ab 19 Uhr lassen jede Woche andere Künstler Musik erklingen. Der Eintritt für den Cash-Abend beträgt 7,50 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse gibt es Restkarten für zehn Euro.

Dazu können Speisen vom Rost und leckere Getränke genossen werden. Tickets gibt es vorab auf poliluxmagazin.de, im Rotfuchs und in der Touristinformation Burg. Der Einlass ist ab 18 Uhr.

Fröhliches Konzert

Und das nächste Highlight am Weinberg folgt schon einen Tag später. Gemeinsam mit dem Burger Freundeskreis veranstaltet Polilux ab 19 Uhr einen französischen Abend. Musik kommt von der Sängerin Natacha Caille. Und die kommt aus Burgs französischer Partnerstadt La Roche-sur-Yon. Sie bringt Lieder ihrer Band Fonemm mit.

Natacha Caille. Foto: Polilux

Fünf Musikliebhaber haben sich 2017 zur rechten Zeit getroffen. Seitdem hat die Musikgruppe aus Burgs Partnerstadt 17 Lieder komponiert. Natacha schreibt die Texte und schlägt die Melodie vor, die übrigen Musiker bringen ihren Groove und ihre persönliche Note ein. Mit Mitch (Bassgitarre), Fred (akustische Gitarre), Jessica (Schlagzeug und Chor), Micky (E-Gitarre) und Sängerin Natacha sind die Konzerte immer fröhlich. Das soll auch bei ihrem Einzelauftritt so sein. „Unsere Musik kitzelt die Ohren und lädt die Füße zum Tanz ein, mit Rhythmen wie Madison, Rockabilly, Bossa nova oder Rumba“, kündigt sie an.