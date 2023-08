Detershagen - Der Sport- und Heimatverein Detershagen bei Burg (Jerichower Land) möchte den kleinen Ort in Bewegung bringen. Einen Fußball- sowie einen Volleyballplatz haben die Mitglieder schon geschaffen, beim Ausbau des Vereinsheims sind sie mittendrin. Um einen schönen Umkleidebereich sowie Duschen integrieren zu können, ist Geld nötig. Mit einer Crowdfunding-Aktion ist der Verein auf einem guten Weg.

Die Tage bis zum Ablauf der Aktion werden weniger, die Stimmung beim Vereinschef wird immer besser. „Wir liegen bei knapp über 8.500 Euro – das ist ein dolles Ding“, zeigt sich Heiko Endert vom Sport- und Heimatverein Detershagen begeistert. Der Verein, der 2017 aus der Taufe gehoben wurde und etwa 100 Mitglieder zählt, ist seit zwei Jahren schwer damit beschäftigt, sein neues Domizil aufzubauen.

Blick auf den Fußballplatz vom Sport- und Heimatverein Detershagen, der in Eigenregie von den Vereinsmitgliedern geschaffen wurde.

Unter dem Namen „Beeke-Stadion“ soll auf dem ehemaligen Hundesportplatz westlich der Bahnschienen am Ortsrand von Detershagen ein Multifunktionsplatz entwickelt werden, der Sportarten wie Fußball und Volleyball sowie das Verweilen in der Gemeinschaft möglich machen soll. „Das wird sehr gut angenommen. Freitags ist bei uns immer viel los“, berichtet Endert.

Viel los, das trifft auch auf eine Internetaktion zu, die vom Verein gestartet wurde. Die Sportplätze sind bereits fertig. Sorgenfalten bereitet das Vereinsheim. Der Versammlungsraum samt angeschlossener Küche seien zwar schon ausgebaut worden, „wie alles bei uns in der Gemeinschaft“, wie der 55-Jährige anmerkt. Beim Sanitär- und Umkleidebereich besteht allerdings noch Handlungsbedarf.

Viele Mitglieder packen gemeinsam an

Ein Grund dafür ist der Beeke-Cup, der seit einigen Jahren sowas wie der Jahreshöhepunkt im Vereinsleben darstellt. Freizeitmannschaften finden sich zum Turnier ein, in dessen Anschluss bei Speisen und Getränken sowie Musik Kontakte geknüpft werden. „Wir möchten den Teilnehmern auch gern das Duschen ermöglichen sowie ordentliche Sanitäranlagen bieten“, so der Wunsch nicht nur des Vereinschefs. An den nötigen fleißigen Händen, die mit anpacken, fehlt es den Detershagenern nicht. „Aber am Geld für das Material“, stellt Endert klar.

Doch dafür gibt es eine Lösung, die – wie fast alles im Verein – auf die Gemeinschaft setzt. Über das Internet ist ein Aufruf zur Schwarmfinanzierung gestartet worden. Neudeutsch Crowdfunding genannt. Über das 99-Funken-Projekt der Sparkasse sollen bis zum 30. August 2023 insgesamt 9.500 Euro zusammengetragen werden, um den Innenausbau stemmen zu können. Auf solche eine Aktion setzt übrigens der FSV Zwickau, der von Liga 3 in die Regionalliga abgestiegen ist und bei dem der Einstieg eines Investors zum großen Thema wurde, der von Fans verhindert werden soll.

Man wolle den kleinen Ort buchstäblich bewegen, plane etwa einen Basketballplatz, Kindersport sei ein Ziel, eine Seniorengruppe gebe es bereits. „Dazu bedarf es allerdings entsprechender Bedingungen, die wir mit Umkleideraum und Sanitärbereich schaffen möchten“, sagt Heiko Endert.

Freizeit-Cup mit Fußball, Livemusik und Party geplant

Für Detershagen ist das sicherlich eine große Sache. Der Ortsteil von Burg zählt etwas weniger als 600 Einwohner – in etwa jeder sechste von ihnen bringt sich in den verschiedenen Sparten vom Sport- und Heimatverein ein.

Wie ernst es die Vereinsmitglieder mit dem Beeke-Stadion meinen, zeigt sich an der Aufgabenliste, die sie bis zum Beeke-Cup am 30. September 2023 noch abarbeiten möchten. So soll der Weg über das Gelände noch begradigt werden und eine Bühne aus Holz entstehen, auf der dann am Abend Live-Musik für Stimmung sorgen soll. Top, die Wette gilt.