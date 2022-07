Damit Kleinbahn-Lokomotive „Emma“ in Magdeburgerforth bald wieder dampfen kann

Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I darf sich über eine Spende in Höhe von 3500 Euro freuen. Möglich wurde dies durch das Planungsbüro IBL (Ingenieurbüro Lambrecht) aus Magdeburg.

Magdeburgerforth - Die Firma wollte zu ihrem Jubiläum (30 Jahre) von seinen Gratulanten keine Geschenke, sondern Spenden für Dampflok „Emma“ haben. Constantin Jahn, erster Geschäftsführer des Magdeburger Unternehmens, überreichte den symbolischen Scheck in Höhe von 3500 Euro an Vorstandsmitglied Ingo Dorbrietz. „Wir freuen uns, dass wir dem Traditionsverein diese Spende überreichen können“, so Constantin Jahn, der selbst aus dem Jerichower Land kommt.