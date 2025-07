Peter Hertel aus Belicke holt den Landesmeistertitel im Jagdlichen Schießen ins Jerichower Land. Was es mit der Goldmarke auf sich hat und warum er besonders stolz auf seinen Sohn ist.

Landesmeister Peter Hertel trainiert regelmäßig auf dem Schießplatz in Hüttermühle.

Belicke/Hüttermühle. - Er hat es wieder geschafft: Peter Hertel aus Belicke ist bei den Landesmeisterschaften im Jagdlichen Schießen, die in Schönebeck ausgetragen wurden, erneut auf das Siegertreppchen gestiegen. Sein wievielter Landestitel das in seiner jahrzehntelangen jagdlichen Laufbahn ist, kann er auf Anhieb nicht genau sagen. Daran will er keinen Gedanken verschwenden.