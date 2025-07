Die Schützengesellschaft Stapelburg hat den Vertrag mit dem Pächter für ihr Schützenhaus gekündigt: Damit gibt es keine ständige Gaststätte mehr. Das Nordharz-Dorf war als Ort für Veranstaltungen der AfD und Treffen aus dem Umfeld der Reichsbürgerszene in die Schlagzeilen geraten. Was der Verein nun plant.

Stapelburg. - Das Schützenfest des Jahres 2025 ist in Stapelburg Geschichte. Am Sonnabend, 5. Juli, wird um 17 Uhr die Nachfeier mit dem Annageln der Ehrenscheiben bei den neuen Königen starten, doch dann kehrt erst einmal wieder Ruhe in das Vereinshaus in der Schützenstraße ein.