Darum bleiben die Verwaltungen von Stadt und Landkreis in Burg bei Magdeburg am Brückentag zu

In der Alten Kaserne ist nicht nur das Amtsgericht, sondern sind auch die Verwaltungen der Stadt Burg und vom Landkreis Jerichower Land zu finden.

Burg/Genthin. - Heute geschlossen. Wer die Verwaltungen der Stadt Burg und vom Landkreis Jerichower Land am Freitag, 10. Mai 2024, ansteuert, steht vor verschlossenen Türen. Mal wieder, wie Holger Müller feststellt. „Wenn ich an einem Brückentag einen Behördengang erledigen möchte, habe ich ein Problem“, so der Leser.