Kraftstoff kostet 20 Cent mehr als herkömmlicher Diesel Darum setzt der Lindenhof in Rietzel im Jerichower Land setzt auf Bio und teuren HVO-100-Diesel

Landwirte haben es in diesen Tagen schwer. Der Lindenhof in Rietzel (Jerichower Land) setzt auf Bio, auch beim Kraftstoff. Allerdings muss er dafür tief in die Tasche greifen. Die Politik ist gefordert.