Das „Seeschlößchen“ in Burg bei Magdeburg hat sich grundlegend gewandelt. Mit neuem Konzept und neuen Betreibern beginnt der Einzug. Einen ersten Einblick erhielten die Nachbarn in der Roten Mühle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Das „Seeschlößchen“ in Burg bei Magdeburg lebt weiter und wurde dafür in den vergangenen Monaten grundlegend saniert. Jetrzt zieht wieder Leben in das bekannte Haus in der Roten Mühle - umgeben von der Beeke und reichlich Wald.