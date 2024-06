In seinem langen Leben hat Herbert Koschnitzke aus Burg im Jerichower Land schon viel erlebt. Krieg und harte Arbeit sind nicht spurenlos an ihm vorbeigegangen. Was den Senioren fit hält.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Was Herbert Koschnitzke geschafft hat, schaffen nur die wenigsten. Der in Burg wohnende Senior hat in diesem Monat seinen 101. Geburtstag gefeiert. „Sie gehören jetzt zu einem ganz elitären Kreis aus nur zehn bis 20 Menschen im Landkreis, die es schaffen, über 100 Jahre alt zu werden“, gratuliert ihm Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Geistig, so Koschnitzke, ist er noch fit. Nur der Schwindel setze ihm manchmal zu und er höre nicht mehr so gut.