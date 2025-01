Überraschung gelungen: Generationen von Schulklassen der Heinrich-Heine-Schule in Wörmlitz bringen ihrer ehemaligen Schulleiterin Hildegard Kößler ein Ständchen zum 90. Geburtstag. Sogar einen Klassenraum haben sie der Jubilarin gebaut.

Von Stephen Zechendorf Wörmlitz/Gommern. - Über drei Jahrzehnte lang prägte Hildegard Kößler Generationen von Jugendlichen - als Schulleiterin und Lehrerin an der Polytechnischen Oberschule „Heinrich Heine“ in Wörmlitz. Ihr positiver Einfluss auf etliche (damals) junge Wörmlitzer, Büdener und Ziepeler wirkt ganz offensichtlich bis heute nach: Zu einem besonderen Anlass kamen am zurückliegenden Sonntagvormittag gut 60 ehemalige Schüler zu Ehren ihrer damaligen Lehrerin noch einmal zusammen.