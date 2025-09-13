Vanille, Schoko und Erdbeer sind lecker - aber da geht mehr, wenn es um Eissorten geht. Die Eismacher im Jerichower Land sind da äußerst kreativ und mischen und adaptieren, was das Zeug hält. Wo man die verrücktesten Eissorten bekommt.

Das hat die Welt noch nicht geschmeckt

Als besondere Eiskreation haben Elke und Lutz Fraesdorf, die Inhaber des Eiscafés „La Perla“ in Möckern, Dubai-Eis im Angebot.

Burg/Genthin/Möckern/Zerben/Gerwisch - Der schöne Spätsommer beschert den Eisdielen im Jerichower Land noch einmal ordentlich Kundschaft. Neben Schoko, Vanille und Erdbeere lassen sich die anspruchsvollen Kunden aber auch gerne mal außergwöhnliche Sorten schmecken. Welche man hier in der Region so bekommt, dazu hat die Volksstimme sich einmal umgesehen und überraschende Sorten entdeckt: