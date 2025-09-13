Außergewöhnliche Eissorten Das hat die Welt noch nicht geschmeckt
Vanille, Schoko und Erdbeer sind lecker - aber da geht mehr, wenn es um Eissorten geht. Die Eismacher im Jerichower Land sind da äußerst kreativ und mischen und adaptieren, was das Zeug hält. Wo man die verrücktesten Eissorten bekommt.
13.09.2025, 06:25
Burg/Genthin/Möckern/Zerben/Gerwisch - Der schöne Spätsommer beschert den Eisdielen im Jerichower Land noch einmal ordentlich Kundschaft. Neben Schoko, Vanille und Erdbeere lassen sich die anspruchsvollen Kunden aber auch gerne mal außergwöhnliche Sorten schmecken. Welche man hier in der Region so bekommt, dazu hat die Volksstimme sich einmal umgesehen und überraschende Sorten entdeckt: