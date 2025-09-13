Gefährliche Brems- und Überholmanöver, täglich Beinah-Unfälle: Stendals Landrat hat ein neues Tempolimit auf der B189 zwischen Osterburg und Seehausen beschlossen. Vielen Bürgern reicht das nicht. Wird nun eine Abbiegespur gebaut?

B189 zwischen Osterburg und Seehausen soll durch "Tempo 70" sicherer werden

Weil es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, gilt auf der B189 an der Abfahrt Polkern künftig Tempo 70.

Polkern. - Wer von Osterburg über die B189 nach Polkern fährt, muss aufpassen, besonders beim Linksabbiegen. „Immer wieder kommt es dort zu Beinahe-Unfällen“, sagt Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler). Um verheerende Auffahrunfälle zu vermeiden, müssen Lkw oft scharf bremsen. „Ohne diese Manöver wären wartende Autos wohl schon weggeschoben worden“, so Schulz. Nun ist der Abschnitt vom Landrat zur Tempo-70-Zone erklärt worden. Doch den Osterburger Stadträten genügt das nicht.