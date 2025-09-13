Es wird Herbst - und damit bestimmen die Früchte wilder Gehölze in der Magdeburger Elbaue das Bild. Wertvoll sind Holzapfel und Wildbirne in mehrfacher Hinsicht.

Magdeburg. - Meteorologisch ist seit Wochenbeginn schon Herbst, kalendarisch ist es am 22. September soweit. Zu erkennen ist der Wechsel die nächste Jahreszeit schon jetzt im Nordosten Magdeburgs. Im Wiesenpark reifen die Wildfrüchte. Neben den Hagebutten und dem Weißdorn, deren rote Früchte vielerorts schon das Bild bestimmen, reifen auch die Früchte an den wilden Äpfeln und Birnen, die in dem Gebiet nördlich des historischen Herrenkrugparks bis zur Stadtgrenze wachsen.