Fahrzeuge sollen versteigert werden Das zweite Leben der Feuerwehrautos von Möckern

Was fängt mit „Au“ an und hört mit „O“ auf? Richtig das Auto. Bei neuen Feuerwehrautos allerdings fängt immer alles mit einem kollektiven „Aaaahh“ an. Es folgt dann meist das „Ooooh“ wenn dafür ein altes Auto das Gerätehaus verlassen muss.