  4. Technik funktioniert heute noch: DDR-Küchenmaschine: Alleskönner von Komet von 1964 ist eine große Hilfe in der Küche

Sie haben mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel und laufen und laufen. Familien schwören auf DDR-Technik. So wie Ingrid Bredau. In Reesen bei Burg ist ihre Küchenmaschine Komet KM7 aus der Küche nicht wegzudenken. Das gute Stück hat etwas mit einem Trabant gemeinsam.

Von Marco Papritz 02.03.2026, 06:07
Ingrid Bredau aus Reesen präsentiert den Alleskönner, der sich in all den Jahren seit der Anschaffung anno 1964 zu einem treuen Begleiter entwickelt hat.
Ingrid Bredau aus Reesen präsentiert den Alleskönner, der sich in all den Jahren seit der Anschaffung anno 1964 zu einem treuen Begleiter entwickelt hat. Foto: Marco Papritz

Reesen - Wenn Ingrid Bredau über die Küchenmaschine Komet KM7 zu sprechen beginnt, gerät sie ins Schwärmen. Die Technik könnte gut und gerne in einem Museum stehen - sie ist aus der Küche der Frau in Reesen nicht wegzudenken.