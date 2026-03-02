Technik funktioniert heute noch DDR-Küchenmaschine: Alleskönner von Komet von 1964 ist eine große Hilfe in der Küche

Sie haben mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel und laufen und laufen. Familien schwören auf DDR-Technik. So wie Ingrid Bredau. In Reesen bei Burg ist ihre Küchenmaschine Komet KM7 aus der Küche nicht wegzudenken. Das gute Stück hat etwas mit einem Trabant gemeinsam.