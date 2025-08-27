Wassermangel und seine Folgen DDR-Naturschutzpionier Michael Succow mahnt in Loburg: „Die Natur rächt sich jetzt“
Immer weniger Grundwasser: DDR-Naturschutzpionier und Träger des „Alternativen Nobelpreises“, Michael Succow, besucht Loburg. Was die Politiker und jeder Einzelne tun können, damit das Wasser nicht ausgeht.
27.08.2025, 22:29
Loburg. - „Wir müssen schnell handeln, der Kipppunkt ist überschritten. Die Klimaveränderungen zwingen uns dazu.“ Das sagt Michael Succow. Als Vize-Umweltminister der DDR hat er dafür gesorgt, dass sieben Prozent des ehemaligen DDR-Territoriums heute Naturparks oder Biosphärenreservate sind. Dafür wurde Succow mit dem „Right Livelihood Award“ ausgezeichnet, den manche als „Alternativen Nobelpreis“ bezeichnen.