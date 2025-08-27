Immer weniger Grundwasser: DDR-Naturschutzpionier und Träger des „Alternativen Nobelpreises“, Michael Succow, besucht Loburg. Was die Politiker und jeder Einzelne tun können, damit das Wasser nicht ausgeht.

Der Umweltaktivist Michael Succow fordert in Loburg mehr Bewusstsein für den Grundwassererhalt.

Loburg. - „Wir müssen schnell handeln, der Kipppunkt ist überschritten. Die Klimaveränderungen zwingen uns dazu.“ Das sagt Michael Succow. Als Vize-Umweltminister der DDR hat er dafür gesorgt, dass sieben Prozent des ehemaligen DDR-Territoriums heute Naturparks oder Biosphärenreservate sind. Dafür wurde Succow mit dem „Right Livelihood Award“ ausgezeichnet, den manche als „Alternativen Nobelpreis“ bezeichnen.