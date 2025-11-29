Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat ihre Haushaltssatzung für 2026 verabschiedet. Trotz eines rechnerischen Minus von 680.000 Euro spricht Bürgermeister Marc Blanck von einem möglichen Wendepunkt.

Aufatmen in Oebisfelde-Weferlingen: Stadt sieht Wendepunkt in der Finanzlage

Der Haushalt ist ein Thema, das die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen schon lange begleitet. Nun scheint ein Lichtblick am Horizont.

Oebisfelde-Weferlingen. - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat ihre Haushaltssatzung für 2026 verabschiedet – und Bürgermeister Marc Blanck (CDU) spricht von einem möglichen Wendepunkt. Nach Jahren angespannter Finanzlagen, schwankender Gewerbesteuereinnahmen und strikter Sparvorgaben könnte der neue Haushalt die Kommune aus der Konsolidierung herausführen. Doch was bedeutet das konkret für die Stadt und ihre Bürger?