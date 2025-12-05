Sascha Oldenburg und sein Team aus der „Villa Lilo“ zeigen bei der Kabel1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ ihr Können. Mit regionaler Küche und Flambier-Künsten möchte der Koch die Kandidaten und Star-Koch Robin Pietsch begeistern.

Zum zweiten Mal dabei: "Villa Lilo" tritt erneut bei "Mein Lokal, Dein Lokal" an. Sichert sich Sascha Oldenburg (M.) den Sieg?

Haldensleben. - Am 1. Dezember war im Restaurant „Villa Lilo“ in Haldensleben einiges los. Inhaber Sascha Oldenburg hat aus besonderem Grund zum Public Viewing in seine Gaststätte eingeladen. Die „Villa Lilo“ ist bei der Kabel1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei. Grund genug, um mit seinen Stammgästen und Freunden alle fünf Folgen der Show zu schauen. „Es kam super rüber“, freut sich der Koch aus der Börde.

Lesen Sie auch: „Mein Lokal, dein Lokal“ zurück in Magdeburg - diese Restaurants sind dabei

Für eingefleischte Fans der Show ist das Gasthaus nicht unbekannt. Bereits 2021 belegte Sascha Oldenburg bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ den zweiten Platz. „Wenigstens Platz zwei soll es auch dieses Mal wieder werden“, hofft er.

Von international zu regional: So begeistert die „Villa Lilo“ mit kreativer Küche

Gleich zu Beginn der Sendung lernt Star-Koch Robin Pietsch die gute Seele des Hauses kennen: Heike. Sie ist ein echtes Gastronomie-Urgestein. Der Star-Koch zeigt sich erstaunt, denn Heike ist seit 2015 amtierende Service- und Flambiermeisterin. Auch „Villa Lilo“-Inhaber und Koch Sascha hat einiges vorzuweisen. Er hat bereits an 70 Kochwettbewerben auf der ganzen Welt teilgenommen. „Wer kann das behaupten, dass er die ganze Welt gesehen hat, nur weil er Koch ist“, sagt Oldenburg stolz.

Auch interessant: Robin Pietsch dreht in Wernigerode: Sternekoch besucht Lieblingsrestaurant „Orchidea Huong“

Anfangs lag der kulinarische Schwerpunkt des Restaurants auf internationalen Gerichten. Mit der Zeit und aufgrund der Wünsche der Gäste wurde die Küche laut Sascha immer lokaler. „Klein, regional und mit gewissem Pfiff. Und einfach lecker“, beschreibt der Koch die Speisekarte der „Villa Lilo“. Doch wie finden die anderen Restaurant-Inhaber und Mitkandidaten aus Magdeburg und Colbitz das rustikale Restaurant in der Börde?

„Mein Lokal, Dein Lokal“: Flammlachs, Flambier-Show und edle Hauptspeisen in Haldensleben

Die „Mein Lokal, Dein Lokal“-Teilnehmer Duc Trung Tran, Luca Turchet, Denny Mette und Thomas Voigt zeigen sich vom Ambiente des Restaurants in Haldensleben begeistert. Selbst die Speisekarte hinterlässt einen guten Eindruck. „So sieht eine Karte aus, wenn sie ein Profi macht“, merkt Luca Turchet an.

Lesen Sie auch: Geheimnisvolle Dreharbeiten in Wernigerode: Kommt Robin Pietsch mit „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den Harz?

Die Outdoor-Küche des Restaurants in Haldensleben macht ihn ganz neidisch. Hier bereitet der Koch aus Haldensleben die Vorspeise vor: Flammlachs. Heike kocht ihre Champignon-Suppe vor den Kandidaten auf eine ganz besondere Weise. Die Flambiermeisterin macht das mit der Suppe, was sie am besten kann: flambieren. Die vier Männer haben nur Kleinigkeiten an den Vorspeisen auszusetzen.

Bei der Zubereitung der Hauptspeise kommt Heike wieder ins Spiel. Für Duc Trung Tran flambiert sie Garnelen. Der klassische Vorführeffekt lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Sie steht genau unter einem Rauchmelder, und der meldet sich laut piepend zu Wort. Klare Worte von TV-Koch Robin Pietsch: „Da muss man vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass man das nicht direkt unter einem Feuermelder macht.“

TV-Koch Robin Pietsch hat für die Kabel1-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" die "Villa Lilo" in Haldensleben besucht. Foto: Just Friends Productions GmbH/Emre Kubat

Auch von den Hauptspeisen wie „Hähnchen Involtini“ oder „Kalbscarré“ zeigen sich die Kandidaten überzeugt. „Es ist sehr stimmig“, resümiert Thomas Voigt vom „Volkshaus“ in Colbitz, der am Donnerstag Gastgeber sein durfte. Lediglich die Garnelen empfindet Duc als ein wenig zu süß.

Zum Abschluss des Drei-Gänge-Menüs gibt es unter anderem ein „Limoncello Tiramisu“ und „Tarte von Ricotta“. Kleinere Anmerkungen haben die vier Test-Esser zu ihren Desserts. Im Großen und Ganzen sind sie aber zufrieden.

„Villa Lilo“ überzeugt bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit fairem Preis und starkem Ergebnis

Insgesamt berechnet Sascha den vier Männern für das Drei-Gänge-Menü 419,40 Euro. Bei dem Preis gibt es offenbar nichts zu meckern. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top“, fasst Robin Pietsch zusammen.

Auch interessant: „HuGo“ aus Halle macht bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ mit – So schneidet das Restaurant ab

Insgesamt bekommt das Restaurant „Villa Lilo“ in Haldensleben 46 von möglichen 50 Punkte. Damit liegt Sascha Oldenburg auf Platz drei. Seine zweite Platzierung von 2021 konnte er zwar nicht halten, dafür ist er trotzdem stolz auf das Erreichte. Gewonnen hat das Magdeburg-Duell Denny Mette und sein „The Bird“ in der Domstadt.