Burg. - Nach dem aufsehenerregenden Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Burg im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße ist wieder Ruhe eingekehrt. Eine Brandmeldeanlage hatte in der Deichmann-Filiale am Dienstag gegen 11 Uhr Alarm ausgelöst. Nun ist die Filiale vorübergehend geschlossen. „Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihr Deichmann-Team”, steht auf einem Zettel an der Eingangstür.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.