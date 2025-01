Das Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße ist am Dienstag Einsatzort der Freiwilligen Feuerwehr Burg gewesen. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen.

Burg. - Nach spektakulären Einsätzen zum Jahreswechsel, hat die Freiwillige Feuerwehr burg am Dienstagvormittag wieder viele Zuschauer gehabt. Einsatzort war die Deichmann-Filiale an der Zibbeklebener Straße. Das hatte Konsequenzen.

Intensiv versuchten die Feuerwehrleute die Ursache für den Rauch zu ermitteln. Foto: Thomas Pusch

Zu einem Einsatz an der Zibbeklebener Straße ist die Freiwillige Feuerwehr Burg am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr gerufen worden. Die Brandmeldeanlage bei Deichmann hatte Alarm ausgelöst. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen rückte die Wehr an. Das Geschäft war verraucht, eine Ursache ließ sich nicht finden.

Am Nachmittag war der Einsatz beeendet, die Filiale bleibt zunächst geschlossen. Foto: Thomas Pusch

Das Geschäft ist vorübergehend geschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.