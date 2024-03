Nach Tiefststand, soll Wasser im Fenn auch im Sommer gehalten werden. Was der Plan der Verwaltung ist.

Kleiner See in Möser

Der Fenn in Möser führt zur Zeit wieder viel Wasser.

Möser - Wasser satt führt aktuell der Fenn am südlichen Rand von Möser. Das kleine Gewässer ist prall gefüllt, anders als noch vor zwei oder drei Jahren.

Der Abfluss ist derzeit gering. Das hat mit rappelvollen Gräben, die Wasser abführen sollen zu tun. Viel Regen und hohe Grundwasserstände sind dafür verantwortlich.

Die Gegend ist jetzt extrem nass. Doch es können wieder andere Zeiten kommen. Die Gemeinde Möser hat jetzt einige erste kleinere Vorarbeiten begonnen, damit der Fenn über die warmen und trockeneren Jahreszeiten einen höheren Wasserstand behält. An Stauwerken zu ableitenden Gräben wurden Holzsperren erneuert, berichtete Bürgermeister Marko Simon (SPD). So soll der zu starke Abfluss von Wasser aus dem Fenn verhindert werden. Stauwerke sind zum Regulieren der Wasserstände da.

Ziel ist es, Wasser stärker in der Region zu halten

Auch an verschiedenen Grabenbereichen wurden Vorarbeiten erledigt. Für die Gesamtunterhaltung der Gräben ist dann der Unterhaltungsverband zuständig.Simon erklärte die Maßnahmen als Vorsorge. Ziel der Gemeinde und des Unterhaltungsverbandes sei es für die Zukunft, Wasser stärker in der Region zu halten, ein zu schnelles Abfließen in Richtung Elbe über Gräben und kleine Flüsse wie etwa Beeke und Ihle zu verhindern.

Wie extrem die Lage in den letzten Jahren war, belegt etwa: Wegen der extremen Trockenheit und sinkender Grundwasserstände hatte der Landkreis in den letzten Jahren regelmäßig auch Sprengverbote am Tage in Gärten und auf Grundstücken verhängt sowie teils Grundwasserentnahmen über Brunnen untersagt.

Fenn bedeutet Sumpfgebiet

Der alte Name Fenn stammt aus Vorzeiten und weist auf etwas wichtiges hin: Er bedeutet Feucht- und Sumpf-Moor-Gebiet. Noch in den 1960er Jahren waren Grundstücke, Gärten und Keller in der Nähe des Fenns im Frühjahr stets feucht.

Für Generationen von Möseraner war der kleine See beliebtes Ziel zum Baden und Schwimmen. Vor dem Krieg 1939 hatte es sogar Überlegungen gegeben, dort eine Badeanstalt anzulegen. Das Areal war damals an die Gartenstadt Aktiengesellschaft mit der Auflage verkauft worden, im Erholungsort an der Bahnstrecke Magdeburg-Berlin einen Badesee zu entwickeln.

Dies ist lange ad acta gelegt. Inzwischen hat sich die Wohnbebauung nah an den Fenn herangeschoben. Nur noch ein kleiner Zugang ist übrig geblieben.

Zudem haben etliche trockene Jahre und viel zu wenige Niederschläge vor allem in den 2010er Jahren die Grundwasserstände massiv abgesenkt und damit auch den Wasserstand des Fenns negativ beeinflusst.

Mehr Bänke am Fenn denkbar?

Sogar Fischsterben hatte es gegeben, etwa 2018, und Aktionen, um das zu verhindern.

Erst seit dem vorigen Jahr hat sich das Wasserproblem wieder deutlich entschärft. Der Fenn ist reichlich gefüllt. Damit wachsen auch wieder Wünsche der Möseraner, hier mehr Erholung zu ermöglichen, etwa mit Bänken und einem Steg.

Der kleine Zugang ist dabei ein Problem. Ein anderes: Der Fenn ist ein geschütztes Biotop. Im und am Gewässer leben geschützte Tierarten. Die enge Bebauung wird ohnehin schon für eine stärkere Belastung des Biotops gehalten. Ob es da also noch Bewegung gibt, ist derzeit offen.