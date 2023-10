Gommern - 16.66 Uhr ist schon eine seltsame Zeit. So seltsam, dass manch einer nicht so recht wusste, was sich der Gommeraner Carneval Club (GCC) dabei gedacht hat. Witzig sollte es sein, war aber eigentlich aus der Not geboren.

Denn: der 11.11. fällt nicht immer auf das Wochenende. Aber jener 11.11. ist einer der wichtigsten Tage im Leben eines echten Karnevalisten - der Tag, an dem die 5. Jahreszeit eingeläutet wird. Und zwar eigentlich um 11.11 Uhr. Wochentags ist das problematisch, daher die äußerst krumme Uhrzeit.

In diesem Jahr kann die 5. Jahreszeit mit der Übergabe des Rathausschlüssels endlich wieder zur traditionellen Zeit um 11.11 Uhr erfolgen, denn der 11. November ist ein Sonnabend und jeder kann dabei sein.

Schlagabtausch zwischen dem GCC und Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein

Los geht es mit der großen Sause schon um 10.30 Uhr auf dem Platz des Friedens direkt vor dem Rathaus. Unter dem diesjährigen Motto „Ob Narr, ob Clown, wir sind dabei. Das Motto heißt: Manege frei!" wird es wieder zu einem humoristischen Schlagabtausch zwischen dem GCC und Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein kommen.

Erstmals jedoch wird nicht GCC Präsident Eckhard Camin das Reden-Zepter schwingen, sondern Vizepräsidentin Heike Speerschneider. Der Präsident muss in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen passen, startet dann aber zu den Festsitzungen wieder voll durch.

„In der Einheitsgemeinde war in diesem Jahr einiges los, Dinge, die die Leute beschäftigt haben und für viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Das werden der Bürgermeister und ich humorvoll aufarbeiten“, freut sich Heike Speerschneider schon auf den Schlagabtausch.

Von Baumfällungen in Dornburg bis Baugebiet Schenkenteich II

Da geht es beispielsweise um Baumfällungen in Dornburg, das Verschenken von historischen Sehenswürdigkeiten in Dannigkow, das Mähen von Schilf in Dorfteichen, die nach wie vor geschlossene Wasserburg oder aber auch das viel diskutierte Baugebiet Schenkenteich II, lässt Heike Speerschneider wissen.

Und es gibt eine Änderung beim Schlagabtausch selbst. „Entgegen der anderen Jahre, werden Jens Hünerbein und ich nicht jeweils eine lange Rede halten, sondern wir werden uns thematisch direkt abwechseln. Ein Wort wird das andere geben“, so die GCC-Vizepräsidentin. Das dürfte durchaus spannend und heiter werden.

Motto ganz bewusst gewählt: Die Welt im Chaos

Das Motto der 62. GCC-Session - Ob Narr, ob Clown, wir sind dabei. Das Motto heißt: „Manege frei!"- ist ganz bewusst gewählt, sagt Präsident Eckhard Camin. „Die Welt ist momentan ein Zirkus - leider ein trauriger“, so Camin. „Wir werden versuchen, unser Gäste für ein paar Stunden an etwas anderes denken zu lassen, als an all das Chaos und Leid, was momentan überall auf der Welt herrscht. Ohne all das lächerlich zu machen“, betont der GCC-Präsident.

Zum 11.11. gibt es neben der Schlüsselübergabe schon immer auch ein Showprogramm. So auch in diesem Jahr – allerdings im Hellen. Foto: Thomas Schäfer

Und natürlich hat Karneval viele Berührungspunkte mit Zirkus. „Seien es die Tänze oder die Clowns, das sind wir Karnevalisten ja auch irgendwie“, sagt Camin und lacht.

Um die Gäste am 11.11. für ein paar Stunden mit Heiterkeit aus dem Alltag zu entführen, gibt es neben dem Schlagabtausch und der Schlüsselübergabe wieder ein Showprogramm mit Tanzgruppen des GCC, das Soloorchester AHA wird aufspielen und diverse Buden locken mit Angeboten. Kommen lohnt somit auf jeden Fall. 10.30 Uhr geht es los, 13.30 Uhr ist Feierabend.