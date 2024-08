Die Stadt Burg und und eine Bürgerinitiative machen sich weiter für den Erhalt des Ihle-Wehres an der Bundesstraße 1 stark. Jetzt sollen auch die Einwohner weiter mobilisiert werden.

Der Kampf ums Ihle-Wehr in Burg: Kann die Stau-Anlage gerettet werden?

Gerald Hüttner (v.l.), Thomas Lenius und Peter May an der Ihle auf Höhe der Burger Wiesenstraße. Sie sorgen sich um den Wasserstand.

Burg. - Thomas Lenius kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als der Ihlepegel in und außerhalb Burgs noch über Wehre beeinflusst wurde. „Das Wasser war mannshoch, wir haben dort gebadet“, sagt der Rentner. Ohne Stau wäre das so nicht möglich gewesen.