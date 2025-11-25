Magdeburger Weihnachtsmarkt-Prozess Eklat: Taleb A. rastet in Sicherheitskabine aus - Richter unterbricht Verhandlung
Spezialkräfte schreiten ein - Gericht unterbricht für 15 Minuten die Hauptverhandlung. Angeklagter zweifelt an Identität eines Zeugen.
Aktualisiert: 25.11.2025, 20:46
Magdeburg - Beim letzten Zeugen am 7. Verhandlungstag des Magdeburger Weihnachtsmarktprozesses müssen am Dienstag vermummte Sicherheitskräfte, die in Griffweite des Angeklagten ein Auge auf Taleb A. haben, zupacken. Der 51-Jährige hat zuvor mehrfach versucht, sein Fragerecht zu nutzen, um ebenso wirre, wie langatmige Erklärungen von sich zu geben.