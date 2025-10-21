weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Spezialausstellung für Hundezüchter: „Deutsche Spitze“ finden Möckern spitze: Hundeschau erstmals in Stadthalle

Spezialausstellung „Deutsche Spitze“ findet erstmals in der Stadthalle von Möckern statt. Veranstalter von der „Gruppe Sachsen-Anhalt“ sind nach zwei erfolgreichen Tagen zufrieden und würden gerne jedes Jahr wiederkommen.

Von Stephen Zechendorf 21.10.2025, 07:17
Die Damen der Zuchtgruppe „Von Haus Rubens" züchten Wolfsspitze.
Die Damen der Zuchtgruppe „Von Haus Rubens" züchten Wolfsspitze. Fotos: Stepghen Zechendorf

Möckern - Spaziergänger im Schlosspark von Möckern werden sich am zurückliegenden Wochenende über das erhöhte Aufkommen einer ganz besonderen Hunderasse gewundert haben. Der Grund dafür: Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt des Vereines „Deutsche Spitze“ hat die Vorzüge der Stadthalle Möckern für sich entdeckt.