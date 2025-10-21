weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Partnerschaft zwischen der Börde und Frankreich Französische Delegation zu Gast in Barleben

Barleben empfängt einmal mehr Gäste aus Notre Dame d’Oé. Geplant sind weitere Besuche, ein Stadion-Event und ein Jugend-work-Camp.

Von Sebastian Pötzsch 21.10.2025, 09:00
Mit gegenseitigen Gastgeschenken haben sich die Bürgermeister Frank Nase (links) und Patrick Lefrancois im Restaurant am Jersleber See begrüßt.
Mit gegenseitigen Gastgeschenken haben sich die Bürgermeister Frank Nase (links) und Patrick Lefrancois im Restaurant am Jersleber See begrüßt. Foto: "Idol"-Verein Barleben

Barleben - Erneut hat Barleben eine Delegation ihrer französischen Partnergemeinde Notre Dame d’Oé empfangen. „Insgesamt waren 13 Leute da“, berichtet Dieter Montag vom Partnerschaftsverein „Idol“. Unter den Gästen waren der Bürgermeister Patrick Lefrancois, sieben Ratsmitglieder sowie Vereinsvorsitzende und Sportler.