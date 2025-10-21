Partnerschaft zwischen der Börde und Frankreich Französische Delegation zu Gast in Barleben
Barleben empfängt einmal mehr Gäste aus Notre Dame d’Oé. Geplant sind weitere Besuche, ein Stadion-Event und ein Jugend-work-Camp.
Barleben - Erneut hat Barleben eine Delegation ihrer französischen Partnergemeinde Notre Dame d’Oé empfangen. „Insgesamt waren 13 Leute da“, berichtet Dieter Montag vom Partnerschaftsverein „Idol“. Unter den Gästen waren der Bürgermeister Patrick Lefrancois, sieben Ratsmitglieder sowie Vereinsvorsitzende und Sportler.