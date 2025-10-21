Barleben empfängt einmal mehr Gäste aus Notre Dame d’Oé. Geplant sind weitere Besuche, ein Stadion-Event und ein Jugend-work-Camp.

Partnerschaft zwischen der Börde und Frankreich

Mit gegenseitigen Gastgeschenken haben sich die Bürgermeister Frank Nase (links) und Patrick Lefrancois im Restaurant am Jersleber See begrüßt.

Barleben - Erneut hat Barleben eine Delegation ihrer französischen Partnergemeinde Notre Dame d’Oé empfangen. „Insgesamt waren 13 Leute da“, berichtet Dieter Montag vom Partnerschaftsverein „Idol“. Unter den Gästen waren der Bürgermeister Patrick Lefrancois, sieben Ratsmitglieder sowie Vereinsvorsitzende und Sportler.